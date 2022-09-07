Bolu'da traktör ile kepçe arasına sıkışan kişi öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Bolu'da traktör ile araca bağlamaya çalıştığı kepçe arasında sıkışan yaşlı adam yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Tekke Işıklar köyünde tarlasına çalışmaya giden Mehmet Ertaş (70), traktörü ile bağlamaya çalıştığı kepçe arasında sıkıştı.

Çevredeki köy sakinlerince bulunduğu yerden çıkarılan Ertaş, ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Dörtdivan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ertaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.