Hayırsever çift Bolu'ya 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yaptıracak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayırsever çift Bolu'ya 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yaptıracak

AA

Hayırsever çift Bolu'ya 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yaptıracak

BOLU (AA) - Bolu'da kuyumculukla uğraşan hayırsever çiftin kente kazandıracağı Yamaner 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için iş birliği protokolü imzalandı.

Valilik Abant Toplantı Salonu'nda düzenlenen törene, Bolu Valisi Erkan Kılıç, İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, hayırsever iş insanları Fatih ve Deniz Yamaner çifti katıldı.

Törende konuşan Vali Kılıç, hayırlı işe imza atmak için bir araya geldiklerini belirterek, "Bizim için gerçekten çok önemli çalışma olacak. Hayırsever iş insanları Deniz Hanım ve Fatih Bey'in katkılarıyla yapılacak 112 İstasyonu, ilimizdeki acil sağlık hizmetlerinin daha da üst seviyeye çıkarılmasını ve geniş yerleşim ağına hizmet ederek acil durumlarda daha hızlı müdahale imkanı sağlayacaktır." dedi.

İş insanı Fatih Yamaner ise hayat felsefelerinde insanlara, memlekete fayda sağlayacak işler yapmanın olduğunu vurgulayarak, "İlimizin en büyük hayırseveri İzzet Baysal'ın izinden gitme gayretindeyiz. İnşallah sizinle birlikte daha nice güzel işlere imza atarız. Devletimizin yatırımları yanında ufak katkı sunmak istedik. Bizleri onurlandırdığınız için teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından taraflar, iş birliği protokolünü imzaladı.

Sağlık binasının hizmete girmesiyle merkezdeki acil sağlık hizmetleri istasyonu 10'a, kent genelinde ise 26'ya yükselecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bolu'dan Pakistan'daki sel bölgesine yardım tırı
YEREL HABERLER Bolu'dan Pakistan'daki sel bölgesine yardım tırı
Bolu'da traktör ile kepçe arasına sıkışan kişi öldü
YEREL HABERLER Bolu'da traktör ile kepçe arasına sıkışan kişi öldü
Tavuk fabrikasında 27 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu
YEREL HABERLER Tavuk fabrikasında 27 işçi, zehirlenme şüphesiyle ...
Bolu'da Köroğlu Heykeli'nden düşen çocuk hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Bolu'da Köroğlu Heykeli'nden düşen çocuk hastaneye ...
Bolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Kılıç başkanlığında toplandı
YEREL HABERLER Bolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Kılıç ...
Heykele tırmanan Kerem, 3 metreden düşüp yaralandı
YEREL HABERLER Heykele tırmanan Kerem, 3 metreden düşüp yaralandı
Bolu kampını tamamlayan milli güreşçilere, mehter takımıyla uğurlama sürprizi
YEREL HABERLER Bolu kampını tamamlayan milli güreşçilere, mehter ...
Boluspor, Veaceslav Posmac'ı renklerine bağladı
YEREL HABERLER Boluspor, Veaceslav Posmac'ı renklerine bağladı
Bolu'da bir çiftçi traktörden düşen tüfeğin ateş alması sonucu yaralandı
YEREL HABERLER Bolu'da bir çiftçi traktörden düşen tüfeğin ateş ...
Firari hükümlü, cezaevi ziyaretinde yakalandı
YEREL HABERLER Firari hükümlü, cezaevi ziyaretinde yakalandı
Firari cinayet zanlısı yakınını ziyaret için geldiği cezaevinde yakalandı
YEREL HABERLER Firari cinayet zanlısı yakınını ziyaret için geldiği ...
Ormanlardan 31 yıldır gözünü ayırmıyor
YEREL HABERLER Ormanlardan 31 yıldır gözünü ayırmıyor
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektöründen Vali Kılıç'a ziyaret
YEREL HABERLER Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektöründen Vali ...
Bolu polisi kadınları KADES hakkında bilgilendirdi
YEREL HABERLER Bolu polisi kadınları KADES hakkında bilgilendirdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.