Hayırsever çift Bolu'ya 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yaptıracak

BOLU (AA) - Bolu'da kuyumculukla uğraşan hayırsever çiftin kente kazandıracağı Yamaner 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için iş birliği protokolü imzalandı.



Valilik Abant Toplantı Salonu'nda düzenlenen törene, Bolu Valisi Erkan Kılıç, İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, hayırsever iş insanları Fatih ve Deniz Yamaner çifti katıldı.

Törende konuşan Vali Kılıç, hayırlı işe imza atmak için bir araya geldiklerini belirterek, "Bizim için gerçekten çok önemli çalışma olacak. Hayırsever iş insanları Deniz Hanım ve Fatih Bey'in katkılarıyla yapılacak 112 İstasyonu, ilimizdeki acil sağlık hizmetlerinin daha da üst seviyeye çıkarılmasını ve geniş yerleşim ağına hizmet ederek acil durumlarda daha hızlı müdahale imkanı sağlayacaktır." dedi.

İş insanı Fatih Yamaner ise hayat felsefelerinde insanlara, memlekete fayda sağlayacak işler yapmanın olduğunu vurgulayarak, "İlimizin en büyük hayırseveri İzzet Baysal'ın izinden gitme gayretindeyiz. İnşallah sizinle birlikte daha nice güzel işlere imza atarız. Devletimizin yatırımları yanında ufak katkı sunmak istedik. Bizleri onurlandırdığınız için teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından taraflar, iş birliği protokolünü imzaladı.



Sağlık binasının hizmete girmesiyle merkezdeki acil sağlık hizmetleri istasyonu 10'a, kent genelinde ise 26'ya yükselecek.

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