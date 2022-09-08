Göynük'te samanlık yangınında hasar oluştu

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BOLU (AA) - Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan samanlık yangını büyümeden söndürüldü.



Çayköy'de yaşayan Nevzat S'ye ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.



Büyümeden söndürülen yangında, samanlık hasar gördü.



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