Futbol: Spor Toto 1. Lig

Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Kemal Elmas, Mehmet Akıncık

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Onur Ulaş, Landel, Hakan Bilgiç, Balde (Dk. 90 Posmac), Gökhan Alsan (Dk. 77 Eray Ataseven), Furkan Demir (Dk. 61 Arda Köksal), Burak Asan, Bülent Cevahir, Melih Okutan (Dk. 77 Bregu)

Göztepe: Ekrem Kılıçarslan, Emir Ortakaya, Gottwalt, Mesut Emre Kesik, Yasin Öztekin, Hüsamettin Yener (Dk. 46 Hasic), İsmail Köybaşı, Arslanagic (Dk. 45 Mihojevic), Mamah (Dk. 89 Atanga), Yalçın Kayan (Dk. 67 Palmer), Tijanic (Dk. 89 Emre Çolak)

Gol: Dk. 86 Landel (Penaltıdan) (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Burak Asan (Boluspor) , Dk. 26 İsmail Köybaşı, Dk. 28 Mamah, Dk. 63 Mesut Emre Kesik (Göztepe)





BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Boluspor, konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 yendi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.