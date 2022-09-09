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Boluspor- Göztepe maçının ardından

AA

Boluspor- Göztepe maçının ardından

BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında ağırladığı Göztepe'yi penaltı golüyle 1-0 yenen Boluspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, oynanan futbolun kendilerini memnun ettiğini söyledi.

​​​​​​​ Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyeti Boluspor'a getiren oyuncularını kutlarken, karşılaşmanın 90 dakikası boyunca kendilerine destek olan taraftarlarına da teşekkür etti.

Maçtan öncede bu ligin mücadeleci bir organizasyon olduğunu söylediğini aktaran Karafırtınalar, "Biz de bu mücadeleyi yapan takımlardan bir tanesiyiz. Ama bugün mücadelenin yanına oyunu da kattığımızı düşünüyorum. Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğünü elimize aldık diyebilirim. Zaman zaman rakibe topu verdik ama bu da bizim istediğimiz bir şeydi. O geniş alanları oluşturduk. Maça başlarken süratli oyuncuları tercih ettik. Baştan bu geniş alanları bulalım istedik. Neticede top döndü ve pozisyonlar bize geldi." şeklinde konuştu.

Karafırtınalar, "Golün penaltıdan gelmesi de sevindirici. Son maçta içeride, burada 2 tane penaltı kaçırmıştık. Atmak hakikaten yürek ister o dakikada. Landel'i ayrıca kutluyorum. Oynanan oyun bizim adımıza çok sevindirici. Kısa vadede hedeflediğimiz puanı tutturduk diyebilirim. 2 puan ortalamasını tutturduk. İnşallah bu böyle devam eder." ifadelerini kullandı.


-Altay: "Normalin üzerinde bir puan kaybı"


Göztepe Teknik Direktörü Turgay Altay, iyi başladıkları oyunu istedikleri tempoda götürdüklerini fakat atakları sonuçlandıramama halinin bu maçta da karşılarına çıktığını dile getirdi.

Oyun içinde uyum sorunları olduğunu gördüklerinin altını çizen Altay, "Genç ve yeni bir takımız. Sonuç olarak 5 haftada 5 puan.. Hem Göztepe'nin olduğu yer burası olmamalı. Aynı zamanda kalitemiz de bunu gerektirmiyor. O yüzden maçı bitirme, maçı sonlandırma, aynı zamanda maçı deplasmanda da içeride de bitirme adına çalışma yaptık. Bu lig mücadele ligi. O ortama girdiğiniz zaman, o girdaptan çıkmanın yolu sorumluluk almak ve pozisyonunuzu korumak. Bu konuda sıkıntılıyız. Sonuçta bahane üretecek durumda değilim. Maçı kaybetmeyi hak ettik mi? Kaybetmeyi hak etmedik ama kazanmayı da hak etmedik." değerlendirmesinde bulundu.

Altay, hem kendisi hem de takımı adına özeleştiri yaparken, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önümüzdeki maçları kazanarak normal bulunduğumuz seviyeye doğru gitmek istiyoruz. Çünkü kazanmak da kaybetmek de bir alışkanlık. Bu döngüyü kırmak zorundayız. Bunu yapmanın yolu da önümüzdeki ilk maçı kazandıktan sonra içeride ve dışarıda galibiyet serisine başlamamız. Açıkçası bu normalin üzerinde bir puan kaybı. Bu kadarını ben de beklemiyordum. Dediğim gibi sorumluluk bende, gereken neyse yapılacak."

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