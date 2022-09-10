Coşkun Sabah Bolu'da konser verdi

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BOLU (AA) - Şarkıcı Coşkun Sabah, Bolu'nun Mudurnu ilçesinde düzenlenen geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı'nda sahne aldı.

Tarihi Osmanlı kasabası Mudurnu'da her yıl düzenlenen Hayvan ve Emtia Panayırı etkinlikleri kapsamında yerel şarkıcı Ramazan Çelik ve Coşkun Sabah konser verdi.

Halk pazarı alanında düzenlenen konserde ilk olarak sahne alan Ramazan Çelik, söylediği oyun havaları ile dinleyenlerini eğlendirdi.

Daha sonra sahne alan Coşkun Sabah ise udu ile sevilen şarkılarını seslendirdi. Coşkun Sabah'a seyirciler de eşlik etti.

Konserin ardından Çelik ve Sabah'a Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker tarafından teşekkür plaketi sunuldu.

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