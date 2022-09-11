Ampute Futbol Milli Takımı, bu kez Dünya Kupası'nı kaldırmak istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ampute Futbol Milli Takımı, bu kez Dünya Kupası'nı kaldırmak istiyor

AA

Ampute Futbol Milli Takımı, bu kez Dünya Kupası'nı kaldırmak istiyor

BOLU (AA) - MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, "Maç maç düşünüp 9 Ekim'de o kupayı kaldırmak istiyoruz." dedi.

Ampute Milli Futbol Takımı, 30 Eylül-9 Ekim'de Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 Dünya Kupası hazırlıklarını Bolu kampıyla sürdürüyor.

Teknik direktör Osman Çakmak, AA muhabirine, Bolu kampının teknik ve taktik ağırlıklı olduğunu kaydetti.

Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'na giderken son kampı Bolu'da yaptıklarını hatırlatan Çakmak, "Bolu kampından sonra İstanbul'a geçmiştik ve daha sonra namağlup Avrupa şampiyonu olduk." diye konuştu.

Çakmak, takımın enerjisi, sinerjisi ve asaletinin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayarak, "Eksiklerimiz yok mu? Var. O eksiklerimizi de Bolu'da tamamlayıp, İstanbul'da 19 Eylül tarihinde kampa girdiğimizde her şeyi çözmüş olacağız. Fiziksel, mental ve psikolojik anlamda hepsini tamamlamış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

A, B ve C planını rakibe göre ayarlayacaklarını anlatan Çakmak, çok güçlü rakiplerle oynayacaklarını, ona göre çalışmaların tam hızla devam ettiğini anlattı.

Çakmak, Türk milletinin her türlü mutluluğu hak ettiğini belirterek, "2018 yılında oynanan Dünya Kupası'nda penaltı kaçırmıştım. 'Türk halkı hakkını helal etsin.' dedim. Ben ne görev düşerse yapmaya hazırım şeklinde söyledim. Federasyon yetkilileri de bizi göreve getirdi. O zaman şöyle bir cümle kullanmıştım. Sahada bir tane Osman Çakmak var. Hoca olduğumuzda 15 tane Osman Çakmak olur demiştim. Biz de o sinerji ile devam ediyoruz." şeklinde konuştu.


- "O kupayı kaldırmak istiyoruz"


Başarı için her şeyi yaptıklarını anlatan Çakmak, "Maç maç düşünüp 9 Ekim'de o kupayı kaldırmak istiyoruz." dedi.

Çakmak, 2 Avrupa şampiyonluğu, dünya ikinciliği ve üçüncülükleri olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Sportif başarıda tek eksik bir şey var, Dünya Kupası. Onu da müzemize koyduktan sonra başarımızı gerçekleştirmiş olacağız. Arkadaşlara şunu söylüyorum, zirveye çıkmak kolay olabilir ama zirvede kalıcı olmak lazım. Dünyada ampute futbolda söz sahibiyiz. Tüm ülkeler bizden çekiniyor. Biz de tüm ülkelere saygı duyuyoruz. Asla saygısızlık yapmayacağız. Onlara da çok iyi bir misafirperverlik göstereceğiz. Topu onlara göstermeden biz oynayacağız."


- Fatih Şentürk: "Engelli olduk ama milli forma nasip oldu"


Oyunculardan Fatih Şentürk (33) de 18 yaşında geçirdiği trafik kazasının ardından arkadaşlarını sayesinde ampute futbolla tanıştığını, 2010 yılından beri forma giydiğini kaydetti.

Milli takımda olmaktan gurur duyduğunu anlatan Şentürk, "Milli formayı giymek herkese nasip olmaz. Engelli olduk ama milli forma nasip oldu. Her şeyden önemlisi bu." diye konuştu.

Şentürk, "Müzemizde sadece bir dünya şampiyonluğu kupası eksik. Onun da bu sene vakti geldi inşallah. İnşallah kupayı 9 Ekim gecesi kazanıp ülkemize armağan edeceğiz." ifadesini kullandı.

Maçları büyük statlarda oynayacaklarını anlatan Şentürk, şunları kaydetti:

"Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ımızın sahasında maçlarımızı oynayacağız. İstanbul halkını şimdiden davet ediyorum maçlara. Lütfen bizleri yalnız bırakmasınlar, destek olsunlar. Destek vereceklerinden yüzde 100 eminim. O tüm stat bayraklarla dolup taşacak. Bize verdikleri enerjiyle hocamızın vermiş olduğu teknik ve taktikleri birleştirip alacağız hepsini."

"Giydiğimiz formanın hakkını vermek zorundayız." diyen Şentürk, "Grubumuzda güçlü rakiplerimiz var. Çok önemli bir şampiyona. Fransa, Haiti, Liberya gibi güçlü dünya ülkeleri var. Bunlara karşı güçlü kalabilmek için antrenman yapmak zorundayız. Kazanmak için her şeyi yapıp, 85 milyonu mutlu etmek istiyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bolu'da seyir halindeki kamyon yandı
YEREL HABERLER Bolu'da seyir halindeki kamyon yandı
Coşkun Sabah Bolu'da konser verdi
YEREL HABERLER Coşkun Sabah Bolu'da konser verdi
Boluspor - Göztepe: 1-0
YEREL HABERLER Boluspor - Göztepe: 1-0
Boluspor- Göztepe maçının ardından
YEREL HABERLER Boluspor- Göztepe maçının ardından
Futbol: Spor Toto 1. Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto 1. Lig
Bolu'da Yeniçağa Gölü'ne 350 bin balık yavrusu salındı
YEREL HABERLER Bolu'da Yeniçağa Gölü'ne 350 bin balık yavrusu ...
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Bolu'da temaslarda bulundu:
YEREL HABERLER TDP Genel Başkanı Sarıgül, Bolu'da temaslarda ...
Mudurnu Hayvan ve Emtia Panayırı başladı
YEREL HABERLER Mudurnu Hayvan ve Emtia Panayırı başladı
Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası için Bolu'da güç depoluyor
YEREL HABERLER Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası için Bolu'da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.