Mudurnu Hayvan ve Emtia Panayırı sona erdi

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BOLU (AA) - Sanatçı Ali Kınık, Bolu'nun Mudurnu ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Hayvan ve Emtia Panayırı'nın son gününde konser verdi.

İlçede her yıl düzenlenen ve vatandaşların başta kışlık ihtiyaçları olmak üzere çeşitli ürünlere daha kolay ulaşmasını sağlamak için düzenlenen panayır, üçüncü gününde de yoğun ilgi gördü.

Panayırın son gününde sanatçı Ali Kınık konser verdi. Panayıra katılanlar, Kınık'ın seslendirdiği şarkılarla keyifli vakit geçirdi.



Etkinlik, dün akşam gerçekleşen konserin ardından son buldu.



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