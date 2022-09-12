Sakarya ve çevre illerde yeni eğitim öğretim yılı başladı

SAKARYA (AA) - Sakarya, Bolu, Kocaeli, Zonguldak ve Bartın'da, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Yazlık İlkokulu'nda düzenlenen törene, Vali Vekili Murat Karasu, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Programda, halk oyunları gösterisi düzenlendi, şiirler okundu, ilk kez okula başlayan öğrenciye 4. sınıf öğrencisi tarafından Türk bayrağı verildi.

Eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Vali Vekili Karasu, "Çocuklarımıza ne kadar yatırım yapsak azdır. Eğitime yapılan yatırım hiçbir zaman karşılıksız kalmaz. O yüzden çocuklarımız için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışmamız lazım. Çocuklarımız da üzerlerine düşeni yapacaklar, çok çalışacaklar." dedi.

Milletvekili Atabek de son 20 yılda özellikle eğitim ve öğretim hayatında önemli yeniliklerin olduğunun altını çizdi.

Yazın kentteki okulların eksikliklerinin tamamlanması için milli eğitim camiasının çalıştığını aktaran Atabek, "Öğrenciler, bu dönem çok çalışın. Kıymetli öğretmenlerim, Allah kolaylık versin. Gerçekten en kutsal mesleklerden birini icra ediyorsunuz. Size de başarılı ve bereketli dönem diliyorum. Yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı, uğurlu olsun." şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı da 777 okulda 216 bin 900 öğrenci ve 15 bini aşan öğretmenle yeni eğitim dönemine başlamanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

"Eğitime yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır" anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Savaşçı, şunları kaydetti:

"Okulların 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazırlanmasında, 105 milyon liralık bakım onarım çalışması yapıldı. Yine okullarımızın temizlik, kırtasiye ve donatım malzemeleri için 32 milyon liralık ödenek tahsis edildi. Bu sayede okullarımızı, nitelikli eğitim ve donanımlı nesillerle daha iyi gelecek için hazır hale getirdik."

Konuşmaların ardından okulu gezen protokol üyeleri, çocuklarla sohbet etti.

Program sonunda okul bahçesine fidan da dikildi.

- Bolu

Bolu 100. Yıl İlkokulunda düzenlenen törene, Vali Erkan Kılıç, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Haluk Saygılı, daire müdürleri, öğrenciler ve velileri katıldı.

Vali Kılıç, törende yaptığı konuşmada, "İl genelinde bu yıl 242 okul ve kurumda, 55 bin 750 öğrencimiz ve 4 bin 256 öğretmenimizle başlayan eğitimin sevincini bizler de canıgönülden hissediyor ve paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "İlk Kaleminiz Jandarmadan" sloganıyla Çaydurt Çimento İlkokuluna yeni başlayan öğrencilere kalem seti, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verildi.

- Kocaeli

Kocaeli'de 1460 okulda 30 bin öğretmen ve 463 bin öğrenci, dersbaşı yaptı.

23 Nisan İlkokulunda düzenlenen törene, Vali Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen katıldı.

Etkinlikte konuşan Vali Yavuz, göreve geldikleri günden beri 44 eğitim kurumunun açılışını yaptıklarını belirterek, "Bugün itibarıyla 14 eğitim kurumunun inşaatına devam ediyoruz. Birçok çalışma yürütüyoruz, özellikle kütüphane sayımızı artırıyoruz. Bu yıl yine 3 milyon 600 bin ücretsiz ders kitabının dağıtımını yapıyoruz." bilgisini paylaştı.

Milletvekili Şeker de yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Vali Yavuz, öğrencilerle ilk ders zilini çaldı.

- Zonguldak

Zonguldak'taki tören Tepebaşı İlkokulunda gerçekleştirildi.

İlkokul öğrencilerinden oluşan folklor grubunun gösteri yaptığı etkinlikte konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, yeni eğitim yılının hayırlı olmasını dileyerek, "Bu yıl eğitim alanında çok ciddi yatırımlar yapıldı. Sadece 206 okulun tamiri yapılması bile çok önemli." dedi.

Kent genelinde 7 bin 800 öğretmen ve 105 bin öğrencinin eğitim-öğretime başladığını bildiren İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan da yeni umut ve heyecanla her zamankinden daha azimli ve güçlü başlangıç yapmanın mutluluğu içerisinde olduklarını kaydetti.

Aldoğan, daha sonra yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından ilk ders zilini çalan Vali Tutulmaz, sınıfları gezerek öğrencilerin heyecanlarına ortak oldu.

Törene, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, AK Parti İl Başkanı Muammer Avcı, MHP İl Başkanı Varol Demirköse, daire müdürleri, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

- Bartın

Bartın'da Vali Tevfik Başakar İlkokulu'nda düzenlenen törende konuşan Vali Nurtaç Arslan, bir toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel olarak gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergesinin eğitim olduğunu vurguladı.

Çocuk ve gençlerin çağın gereklerine uygun biçimde yetişmeleri için devlet olarak bütün imkanların seferber edildiğini ifade eden Arslan, "Bu hedeflerimize ulaşabilmenin, eğitim hizmetlerinin kalitesini yükselterek mevcut başarılarımızı daha ileri seviyelere taşıyabilmenin, başta ailelerimiz olmak üzere öğretmenlerimiz, okul idarecilerimiz ve eğitim camiasının iş ve gönül birliği yapmalarıyla mümkün olduğuna inanıyor ve güveniyoruz." diye konuştu.

Törene, Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar ve daire müdürleri katıldı.

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