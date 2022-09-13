Bolu'da otomobilin yaya geçidinde çarptığı anne ve 3 yaşındaki kızı yaralandı

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BOLU (AA) - Bolu'da yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve 3 yaşındaki kızı, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Tepecik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde S.İ. idaresindeki 14 ABM 618 plakalı otomobil, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan F.A. ile kızı Z.A'ya çarptı.



Çarpmanın etkisiyle anne savrularak yere düştü, kızı aracın altında kaldı.



Otomobilin geri çekilmesiyle kurtarılan yaralı çocuk ile annesi, ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Sürücü ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.



Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, özel halk otobüsünün durmasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızına, bu sırada sol şeritten gelen otomobilin çarpması ve çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.



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