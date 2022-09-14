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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu'da içme suyundan etkilenen 5 kişinin tedavisi sürüyor

AA

Bolu'da içme suyundan etkilenen 5 kişinin tedavisi sürüyor

BOLU (AA) - Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan etkilenerek hastanelere kaldırılan 148 kişiden 5'inin tedavisi devam ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 24 Temmuz itibarıyla Bolu'daki hastanelere başvuran 148 kişiden 143'ü tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Hastanelerdeki tedavisi süren 5 kişinin sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ederken ilgili kurum ve kuruluşların çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

İçme suyundan etkilenerek Ankara'daki hastanede tedavi gören 49 yaşındaki Eyüp Ertem 23 Temmuz'da vefat etmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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