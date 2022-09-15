Bolu'da üniversite öğrencisi eğitimli köpekle trüf mantarı arıyor

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BOLU (AA) - Bolu'da yaşayan üniversite öğrencisi, eğitimli köpekle trüf mantarı avcılığı yapıyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi Büyükorhan Meslek Yüksekokulu (MYO) Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü 2. sınıf öğrencisi 25 yaşındaki Ayberk Kaya, üniversite hocasının dersteki anlatımlarından hareketle Lagotto Romagnolo cinsi eğitimli köpeği "Lucky" ile "dünyanın en pahalı mantarı" olarak nitelenen trüf mantarı aramaya karar verdi.

Kaya, yüksek koku duyusuna sahip köpeğiyle ormanlık alanlarda trüf mantarı arıyor.

Lucky tarafından tespit edilen trüf mantarlarını toplayan Kaya, sonraki süreçte türüne göre kilogramı 100 ile 750 dolar arasında alıcı bulduğu belirtilen trüf mantarının satışından kazanç sağlamayı hedefliyor.

- "Çocukluğumdan beri doğayla iç içeyim"

Ayberk Kaya, AA muhabirine, avcı bir ailenin çocuğu olduğunu belirterek, "Hayvanlarla içli dışlıyız. Çocukluğumdan beri doğayla iç içeyim." dedi.

Kaya, üniversite hocasının derste mantarlar hakkında bilgi verirken trüf mantarına değindiğini aktararak, "Bize doğadan yan ürün olarak elde edilebilecek ürünlerden bahsetti. Bunlar arasında trüf mantarı avcılığı konusunda bilgi verdi. Silahlı ava karşı olduğum için trüf mantarına yönelmek istedim." şeklinde konuştu.

Trüf mantarının çok değerli olduğuna işaret eden Kaya, güzel bir yola çıktığını belirttiği köpeğiyle trüf mantarı bulmaya başladıklarını kaydetti.

Kaya, trüf mantarı avcılığına yeni başladığı için henüz yaklaşık 150 gram trüf mantarı bulduğunu dile getirerek, faaliyetlerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.



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