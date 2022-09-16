BOLU (AA) - 35. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Mudurnu'da "şed kuşanma" töreni yapıldı.
Ahilik haftası etkinlikleri çerçevesinde ilçede 7 asırdan uzun süredir ahilik geleneği olarak devam eden "esnaf duası" yapıldı.
Orta Çarşı'da bir araya gelen esnaf ve vatandaşlar ile protokol üyelerinin cuma namazı öncesinde yaptığı duanın ardından "şed kuşanma" töreni gerçekleştirildi.
Mudurnu Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Esnaf Odası tarafından organize edilen törende, ilçede berberlik yapan İsmail Bayrak'a temsili olarak şed kuşatıldı.
Törene, Mudurnu Kaymakamı Fatih Çevik, Belediye Başkanı Necdet Türker, protokol üyeleri ile esnaf ve vatandaşlar katıldı.
Törenin sonunda geçen yıllarda ahi seçilen esnafa çeşitli hediyeler ve çiçek verildi.