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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu'da yaralı bulunan leylek tedaviye alındı

AA

Bolu'da yaralı bulunan leylek tedaviye alındı

BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yol kenarında bulunan yaralı leylek, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Aracıyla Göynük'ten Mudurnu istikametine seyreden Afer Yüksel, yol kenarında yaralı leylek gördü.

Uçamayan kuşu aracına alan Yüksel, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine haber verdi.

Yüksel, Mudurnu ilçesine getirdiği leyleği yetkililere teslim etti.

Afer Yüksel, AA muhabirine, hayvanları çok sevdiğini belirterek, "Yolun kenarında duran leylek dikkatimi çekti. Durup dokundum, kaçmıyordu. Hemen arabaya alarak yetkilileri arayıp yaralı bir leyleğin olduğunu söyledim. Teslim aldılar. Ben de mutlu oldum. Ölmesine seyirci kalamazdım." diye konuştu.

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