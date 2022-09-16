Bolu'da 24 kilo 380 gram kaçak tütün ele geçirilDİ

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BOLU (AA) - Bolu'nun Göynük ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 24 kilo 380 gram kaçak tütün ele geçirilirken, 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Göynük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçak tütün taşıdığından şüphelenilen bir araç takibe alındı.

Aracın içinde bulunan kaçak tütün ürünlerinin ilçe merkezinde, daha önce de benzer suçlardan işlem yapılan bir ev ve iş yerine bırakıldığı belirlendi.

Ekiplerce ev ve araçta yapılan aramada 24 kilo 380 gram bandrolsüz kıyılmış açık tütün, 1600 dolu bandrolsüz makaron, 40 bin 200 bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Konuyla ilgili 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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