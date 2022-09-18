Bolu Belediyesporlu voleybolcular, yeni sezonda başarılı olacaklarına inanıyor

BOLU (AA) - ZAFER GÖDER - Misli.com Sultanlar Ligi'nde ikinci sezonunu yaşayacak Bolu Belediyespor'un kaptanı Ceren Kestirengöz Kapucu ile orta oyuncusu Hande Korkut, bu yıl takımla birlikte güzel işler başaracaklarına inanıyor.

Geçen sezon Brezilya ekiplerinden Osasco'da oynayan Ceren Kestirengöz Kapucu ile Sultanlar Ligi'ndeki Kuzeyboru'dan Bolu Belediyespor'a transfer olan Hande Korkut, takım arkadaşlarıyla Karaçayır Mahallesi'ndeki spor salonunda antrenör Salih Yergin koordinesinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Konya'daki 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyonluğa ulaşan milli takımın kadrosunda yer alan Ceren, AA muhabirine, maçlara bir aydan fazla süre olmasına rağmen çalışmalara yoğun şekilde devam ettiklerini anlattı.

Takım olarak birbirlerine adapte olmaya çalıştıklarını, ilerleyen günlerde yapacakları hazırlık maçlarında kendilerini daha iyi göreceklerini aktaran Ceren, "Şu an dünyanın en iyi oyuncuları bu ligde oynuyor. O yüzden çok yatırım yapan fazlaca takım var. Bolu da geçen sene burada ilk sezonunu geçirmiş bir takım. O yüzden bu sene de kalıcı olmak adına elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Güzel ve keyifli maçlar izleteceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Ceren Kestirengöz Kapucu, yeni sezonun ilk maçında VakıfBank'a karşı oynayacaklarını anımsatarak, "VakıfBank, kadro genişliği ve oyuncuların kalitesi açısından çok çok iyi bir takım. Yıllardır dünya ve Avrupa şampiyonu olan bir takım. O yüzden bize karşı da en iyi şekilde sahada olacaklar. Biz de elimizden geleni yapıp güzel ve keyifli bir maç izletmek için sahada olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarların takımın başarısında çok büyük rol oynadığına işaret eden Ceren, "Bolu'nun çok etkileyici seyircisi var. Taraftarlarımız bizimle beraber olduklarında çok güzel işler başaracağız. Bolu deplasmanı geçen sene çok zordu. Bu sene de çok zorlayacağız." ifadelerini kullandı.





- Hande Korkut: "İyi işler yapıp hedeflerimize adım adım ulaşacağız"





Orta oyuncu Hande Korkut ise yeniden Bolu Belediyespor'a geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Geçen sezon Kuzeyboru'dayken Bolu Belediyespor'a karşı forma giydiğini aktaran Hande, "Bolu, geçen sezon çok zorlu rakipti. Buranın her zaman bütün takımlar için çok güzel deplasman olacağını düşünüyorum çünkü taraftarıyla bütün olan bir takım. Çok çalışıyoruz ve bunu Bolu halkıyla bütünleştirip çok iyi işler yapacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Hande, bu sene çok daha genç ve dinamik bir takım olduklarını belirterek, "Gün geçtikçe üstüne daha çok ekleyerek bu enerjimizi tam konsantrasyonla sahaya yansıtacağımızı düşünüyorum. Çok daha iyi işler yapıp hedeflerimize adım adım ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Yeni sezonda çok zorlu karşılaşmalara çıkacaklarını, ilk maçlarının en zorlu takımlardan biri olan VakıfBank ile olduğunu belirten Hande Korkut, şunları kaydetti:

"Her maçımız çok zorlu. VakıfBank, ekstra güçlü ve sağlam kadroya sahip ama hiçbir şekilde yenilmeyecek bir takım yoktur. Bunu geçen sene biz başarmıştık. Bu sene de neden olmasın? Ayrıca, Bolu'nun ne kadar güzel ve spora bağlı şehir olduğunu biliyorum. Her maçımızda taraftarlarımızı da yanımızda görerek gücümüze güç katacağımıza inanıyorum."

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