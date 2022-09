Bolu'da düzenlenen Gaziler Günü etkinliğinde gaziler ok attı

BOLU (AA) - Bolu'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte milli okçuların tecrübelerini paylaştığı gaziler ok attı.

Türk Kızılay Bolu Şubesi Engelsiz Birimi tarafından Bolu Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bolu Şubesi üyesi gaziler katıldı.

Paralimpik milli okçular Ömer Aşık ve Merve Nur Eroğlu'nun tecrübelerini paylaştığı gaziler, daha sonra ok attı.

İlk atışlarında acemilik çeken gaziler, sonraki denemelerinde hedefi tam ortadan vurmayı başardı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bolu Şube Başkanı Sami Yıldız, Türk Kızılay yetkililerinin daveti sayesinde güzel bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

İlk defa ok attıklarını belirten Yıldız, "Kızılay yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Daha önce hiç ok atışı yapmamıştım. Çok güzel bir duygu. 1974'te düşmana mermi atar gibi burada ok atışı yaptık." dedi.

Paralimpik okçular Eroğlu ve Aşık da etkinlik sayesinde güzel anlar yaşadıklarını dile getirdi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.