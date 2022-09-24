Bolu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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BOLU (AA) - Bolu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Anadolu Otoyolu üzerinde durdurulan otomobilde yapılan aramada, 273 ecstasy hap, 80 gram gelen metamfetamin, 2,18 gram bonzai, 6,57 gram esrar, uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ve pet şişe düzeneği ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ferdi K. (35), Sinan K. (27) ve Mehmet Ç. (31) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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