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Bolu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

AA

Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli, cezaevine gönderildi.

Bolu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

BOLU (AA) - Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyreden bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Anadolu Otoyolu üzerinde durdurulan otomobilde yapılan aramada, 273 sentetik hap, 80 gram metamfetamin, 2,18 gram sentetik uyuşturucu, 6,57 gram esrar, uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ve pet şişe düzeneği ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ferdi K. (35), Sinan K. (27) ve Mehmet Ç. (31) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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