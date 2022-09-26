GÜNCELLEME - Bolu'da fabrikada gazdan zehirlenen 4 işçiden 3'ü öldü

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BOLU (AA) - Bolu'nun Gerede ilçesindeki bir jelatin fabrikasında gaza maruz kalarak zehirlenen 4 işçiden 3'ü hayatını kaybetti.

Gerede Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve deriden jelatin üretimi yapılan bir fabrikanın arıtma vana odasındaki vanayı kontrol eden işçi geri gelmeyince, 3 işçi daha art arda odaya girdi.

Odaya son giren Enes Kayış'ın yarı baygın halde dışarı çıktığını gören diğer işçiler sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Oksijen maskesi takarak vana odasına giren itfaiye ekipleri, Mutlu Karataş (31), Yasin Başyiğit (23) ve Emrah Deniz'i (35) dışarı çıkarttı.

Sağlık personeli tarafından yapılan kontrolde 3 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Gazdan etkilendiği düşünülen ve Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Enes Kayış ise İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İşçileri dışarı çıkartmaya çalışırken gazdan etkilenen itfaiye personelleri Ramazan Kalem, Seyit Ahmet Aydemir ve Halim Ölmez, tedbir amaçlı Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan itfaiye personelleri daha sonra taburcu edildi.

AFAD ekiplerince yapılan gaz ölçümünde, olay yerinde yoğun miktarda hidrojen sülfür, amonyak ve karbonmonoksit olduğu tespit edildi.

Hayatını kaybeden 3 işçinin cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelenmesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi adli tıp bölümüne götürüldü.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Gerede Kaymakamı Cengiz Ayhan ve Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, fabrikaya gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Gerede Cumhuriyet Savcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda polis tarafından fabrikanın gece vardiyası amiri ve fabrika müdürü ile olayın tüm tanıklarının ifadelerine başvuruldu.

- İşçiler için cenaze töreni düzenlendi

Otopsi işlemleri tamamlanan işçiler için Gerede ilçesindeki Yeni Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene, işçilerin yakınları ile Vali Kılıç, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Gerede Kaymakamı Cengiz Ayhan ve Gerede Belediye Başkanı Allar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılıç ve Küpçü, törene katılan işçi Deniz'in hamile eşi ile diğer işçilerin yakınlarına başsağlığı diledi.

İkindi vakti kılınan namazın ardından işçilerden Karataş Yunuslar köyü, Başyiğit ise Yakakaya köyündeki aile kabristanlıklarında toprağa verildi.

Deniz'in cenazesi ise defnedilmek üzere eşinin memleketi olan Ordu'nun Ünye ilçesine gönderildi.

- "İçinde 50-60 santimetre civarında su olan bir havuz"

Gerede Belediye Başkanı Allar, gazetecilere yaptığı açıklamada, üzücü bir olay sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, birinin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi.

Dün saat 22.50 sıralarında yaşanan olayda bir işçinin vana odasına girdiğini anlatan Allar, "Burada arıtmaya giden vana odası var. Aktarma istasyonu diye de tabir ediliyor. İşçilerden biri buradaki vanayı kontrol etme amaçlı içeriye giriyor. O çıkmayınca diğer arkadaşlar da üst üste havuza iniyor. Diğer arkadaşlar da 112 Acil Çağrı merkezini arıyorlar." dedi.

Allar, ihbar üzerine Gerede Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı bir şekilde olay yerine geldiklerini belirterek, "İtfaiye personelimiz aşağıya indiklerinde içerideki işçileri dışarıya çıkartıyorlar. Yaklaşık 1,5-2 metre çapında ve içinde 50-60 santimetre civarında su olan bir havuz. Bir tanesinin de hayati tehlikesi var." diye konuştu.

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