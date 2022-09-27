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"Bir yıllığına partiden çıkarma" cezası verilen Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan açıklama:

AA

"Bir yıllığına partiden çıkarma" cezası verilen Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan açıklama:

BOLU (AA) - Kesin ihraç istemiyle sevk edildiği CHP Yüksek Disiplin Kurulunca (YDK) hakkında "partiden bir yıl geçici çıkarma" cezası verilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "13 Haziran'da evime, yuvama, Cumhuriyet Halk Partisine geri döneceğim." dedi.

Kültür Mahallesi'nde bulunan bir kargo firması şubesinin önünde açıklama yapan Özcan, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer'e Allah'tan rahmet diledi.

Sığınmacılarla ilgili söylediği sözler ve bunların terör örgütüyle bağlantılarını ortaya koyan konuşmaları yüzünden uzunca bir süredir HDP'nin hedefinde olduğunu savunan Özcan, "HDP'li yetkililer, benim Cumhuriyet Halk Partisinden ihraç edilmemi resmen talep ettiler. Dün de ziyadesiyle onları memnun eden bir karar çıktı. 1 yıllık süreyle Cumhuriyet Halk Partisi ile üyelik bağım askıya alındı, geçici olarak ihraç edildim." diye konuştu.

Özcan, 13 Haziran 2023'te "evi" ve "yuvası" olarak gördüğü CHP'ye geri döneceğini aktararak "Tedbirli olduğum için bu sürenin zaten yaklaşık 4 ayını tamamladım. 13 Haziran'da da evime, yuvama, Cumhuriyet Halk Partisine geri döneceğim. Hep söylemiştim; 'İhraç kararı çıkarsa benim partiyle hukuki bağımı kesebilirler ama benim partimle gönül bağımı kesemezler.' diye. Bugün de bu sözlerimin arkasındayım." ifadelerini kullandı.

- "Terör örgütü uzantılarına, HDP yöneticilerine kına göndermek için geldim"

Özcan, kargo firması şubesine gelme nedenine değinerek "Bugün bu terör örgütü uzantılarına, HDP yöneticilerine kına göndermek için geldim. Bunun anlamını herhalde herkes bilir. Bu kınalardan birkaç adet var. Hepsini HDP Genel Merkezine gönderiyorum da yeterli miktarda genel merkezde bulundursunlar bu kınayı. Bir tanesini terör örgütü lideri Öcalan'a göndersinler, bir tanesini de Kandil'deki o Karayılan şerefsizine göndersinler diye bu kınaları hazırladım. Az sonra da göndereceğim. Benim bu Türk milletinin altını oyan HDP denilen yapıyla mücadelem, terör örgütüyle bağını kesin, kati bir suretle kesmediği sürece hesabım bitmeyecek. Onların da benimle ilgili hesabı bitmeyecek." açıklamasında bulundu.

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