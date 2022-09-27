Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası nedeniyle tırda sıkışan sürücü kurtarıldı

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BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazasında tırda sıkışarak yaralanan sürücü kurtarıldı.

İstanbul istikametinde seyreden Abdulkadir A. idaresindeki 34 DK 1435 plakalı tır, Bolu Dağı Tüneli viyadüklerinde Erdal A'nın kullandığı 29 AC 773 plakalı tıra arkadan çarptı.

Sürücü Abdulkadir A. araçta sıkıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Bolu ve Düzce itfaiyesince 1 saatte bulunduğu yerden kurtarılan yaralı sürücü, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Güzergahta bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, çalışmaların tamamlanmasıyla normale döndü.

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