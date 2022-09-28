Bolu'da orman içindeki çeşmelere, yangına karşı uyarıcı levhalar takıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanlarda ve çevresinde bulunan çeşmelere, yangınlara karşı uyarıcı levhalar yerleştirildi.

Göynük Orman İşletme Müdürlüğünce yapılan çalışma kapsamında orman içinde ve çevresinde bulunan 13 çeşme onarıldı.



Çeşmelere daha sonra üzerinde "orman vatandır", "orman yakma", "ateş yakma", "yangını önle", "çöp atma", "izmarit atma", "atıkları topla" gibi uyarılar yazan levhalar takıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.