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Göynük Hayvan ve Emtia Panayırı 10-14 Ekim'de düzenlenecek

AA

Göynük Hayvan ve Emtia Panayırı 10-14 Ekim'de düzenlenecek

BOLU (AA) - Uluslararası Sakin Kentler Birliğince "sakin şehir" (cittaslow) seçilen Bolu'nun Göynük ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hayvan ve Emtia Panayırı 10-14 Ekim'de yapılacak.

Göynük Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarihi ve kültürel özellikleriyle turizm açısından çekim merkezi haline gelen Göynük, geleneksel panayıra hazırlanıyor.

Bu yıl 10-14 Ekim'de gerçekleştirilecek Hayvan ve Emtia Panayırı kapsamında belediye meydanına lunapark kurulacak.

Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, etkinliğe tüm vatandaşları davet etti.

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