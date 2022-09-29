Göynük Hayvan ve Emtia Panayırı 10-14 Ekim'de düzenlenecek

BOLU (AA) - Uluslararası Sakin Kentler Birliğince "sakin şehir" (cittaslow) seçilen Bolu'nun Göynük ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hayvan ve Emtia Panayırı 10-14 Ekim'de yapılacak.
Göynük Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarihi ve kültürel özellikleriyle turizm açısından çekim merkezi haline gelen Göynük, geleneksel panayıra hazırlanıyor.
Bu yıl 10-14 Ekim'de gerçekleştirilecek Hayvan ve Emtia Panayırı kapsamında belediye meydanına lunapark kurulacak.
Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, etkinliğe tüm vatandaşları davet etti.