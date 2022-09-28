Bolu'da geri manevra yapan aracın çarptığı yaya hastanede öldü

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BOLU (AA) - Bolu'da yolun karşısına geçmeye çalışırken geri manevra yapan hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tepecik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde dün yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken geri manevra yapan S.K. idaresindeki 81 ACK 069 plakalı hafif ticari aracın çarptığı 80 yaşındaki Mehmet Akdağ, tedavi gördüğü İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan dün ifadesi alınarak serbest bırakıldıktan sonra yeniden emniyete çağrılan hafif ticari araç sürücüsünün, işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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