Futbol: Spor Toto 1. Lig

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Emre Kargın, Baran Eraslan, Murat Şener

Boluspor: Çağlar Akbaba, Tugay Kaçar (Dk. 86 Furkan Demir), Gökhan Karadeniz (Dk. 46 Eray Ataseven), Oulare, Onur Ulaş, Landel, Hakan Bilgiç, Balde, Gökhan Alsan (Dk. 46 Ngandu), Bülent Cevahir, Melih Okutan (Dk. 75 Bregu)

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Mata (Dk. 67 Bilal Başacıkoğlu), Yahaya, Adeniyi, Cisse, Ogün Bayrak, Bünyamin Yürür (Dk. 82 Erol Can Akdağ), İbrahim Has, Gökhan Akkan, Mehmet Coşkun, Muhammed Demirci (Dk. 67 Rotman)

Kırmızı kart: Dk. 89 Mehmet Coşkun (Tuzlaspor)



Sarı kartlar: Dk. 24 Gökhan Alsan, Dk. 65 Bülent Cevahir (Boluspor), Dk. 79 Bünyamin Yürür (Tuzlaspor)







BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Boluspor ile Tuzlaspor 0-0 berabere kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.