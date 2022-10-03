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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu'da gençlerle buluşan Bakan Kasapoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulundu

AA

Bolu'da gençlerle buluşan Bakan Kasapoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulundu

BOLU (AA) - Bolu'da Gençlik Buluşması'na katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Karaçayır Mahallesi'ndeki olimpik yüzme havuzu açılışının ardından amatör spor kulüplerine spor malzemesi dağıtan Kasapoğlu, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor Kulübünü ziyaret etti.

Daha sonra kent merkezine yaklaşık 14 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı'na gelen Kasapoğlu, burada "Çaylar Bizden, Sohbet Sizden" programına katılarak gençlerle buluştu.

Etkinlikte sohbet ettiği gençlerin sorularını yanıtlayan Kasapoğlu, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kasapoğlu, İzzet Baysal Caddesi'ne geçerek iş yerlerini de ziyaret etti. Esnaf ve müşterilerle sohbet eden Kasapoğlu, cadde üzerindeki Ülkü Ocakları İl Başkanlığına da ziyarette bulundu.

Daha sonra Tabaklar Mahallesi Albay Sokak'ta bulunan kafede gençlerle bir araya gelen Kasapoğlu, öğrencilere kitap hediye etti.

Bazı öğrencilerin kitaplarını da imzalayan Bakan Kasapoğlu, ardından AK Parti İl Başkanlığına geçerek partililerle kısa toplantı yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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