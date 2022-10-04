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Bolu'nun tescilli Göynük bombay fasulyesinde hasat başladı

AA

Bolu'nun tescilli Göynük bombay fasulyesinde hasat başladı

BOLU (AA) - Bolu'nun coğrafi işaret tescilli ürünleri arasında yer alan Göynük bombay fasulyesinin hasadına başlandı.

Lezzeti, parlaklığı, oval şekli ve iri taneli olması dolayısıyla diğer çeşitlerinden kolayca ayrılan Göynük bombay fasulyesi, restoranlarda genellikle meze ve piyaz olarak tüketiliyor.

İlçede mayıs ayında 2 bin dekar alanda ekim yapan çiftçiler, mahsulün olgunlaşmasıyla hasada başladı. Örencik köyündeki çiftçiler topladıkları fasulyeleri evlerinin önünde yere sererek kurumaya bırakıyor.

Satışa hazır hale getirilen coğrafi işaret tescilli Göynük bombay fasulyesi, daha sonra iç piyasaya dağıtılıyor.

Bu yıl havaların olumsuz gitmesi nedeniyle üründe yaklaşık 20 ton rekolte bekleniyor.

Göynük Ziraat Odası Başkanı İdris Armağan, AA muhabirine, bombay fasulyesinin coğrafi işaretinin alınmasıyla köylüler tarafından daha çok ekilmeye başladığını anlattı.

İlçede yaklaşık 50 tonluk ekim gerçekleştiğini aktaran Armağan, hasat çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Üreticilerden Haşim Özdemir de yaklaşık 8 dönüme ektikleri fasulyeden 1 ton ürün elde edeceklerini belirterek, "Kabuğu sertleşiyor, güneşe seriyoruz, açılınca vantilatörle rüzgar atarak temizliyoruz." diye konuştu.

İhtiyaç fazlasını götürüp pazarda sattıklarını dile getiren Salim Özdemir (78) de "Sezon sonu gelmesiyle bahçelerden toplanıyor, evlere getirilip güneşletilip kabukları açılıyor, temizlenip satışa sunuluyor." dedi.

- "Bombay fasulyesi çok lezzetli oluyor"

Fatma Özdemir ise bombay fasulyesini mayıs gibi ektiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Şimdi hasat yapıyoruz. Tescilli bombay fasulyesini 3-4 yıldır ekiyoruz. Köylü olarak geçim kaynağımız bu, hayvancılık da var. Her işin zorluğu var tabii ki, bunun da var. Fasulyeleri kurutup vantilatör vasıtasıyla kabuklarını ayırarak temizleme işlemi yaptıktan sonra satışa sunulacak. Bombay fasulyesi çok lezzetli oluyor, meze ve piyazlık olarak da kullanılıyor lokantalarda."

Hasada başladıklarını anlatan 75 yaşındaki Bahattin Sertkaya da kendi ihtiyaçlarını alıp gerisini piyasaya satacaklarını kaydetti.

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