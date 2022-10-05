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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boluspor, Ankara Keçiörengücü deplasmanında galibiyete odaklandı

AA

Boluspor, Ankara Keçiörengücü deplasmanında galibiyete odaklandı

BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, 8 Ekim'de deplasmanda oynayacakları Ankara Keçiörengücü maçından 3 puanla dönmek istediklerini söyledi.

Kırmızı-beyazlı ekip, Aktepe Stadyumu'nda saat 13.30'da karşılaşacakları Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarını Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde yaptığı teknik ve taktik ağırlıklı antrenmanla sürdürdü.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Karafırtınalar, Tuzlaspor maçını kazanmak için her şeyi yaptıklarını, sadece skor anlamında oyunu alamadıklarını anlattı.

Bu maça takılıp kalmayacaklarını, geliştirmeleri gereken bazı yönlerinin bulunduğunu aktaran Karafırtınalar, önlerinde çok uzun zaman olduğunu, bunu başaracaklarını kaydetti.

Karafırtınalar, deplasmanda ligin lider takımıyla oynayacaklarını anımsatarak, "Kolay maç olmayacak. İçeride çokta dominant bir takım, dışarıda da etkili oynuyorlar. Ön tarafta özel oyuncuları var. Bizim de deplasman karnemiz iyi, bu maçta da aynısının olacağını düşünüyorum." dedi.

İkinci bölge savunmasıyla geniş alanları kullanarak sonuç almak isteyeceklerini anlatan Karafırtınalar, "Zaman zaman ön baskıları da yapıp Ankara Keçiörengücü maçından 3 puanla dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Teknik adam, gol sayısının artmasını her takım hocasının isteyeceğini dile getirerek, "Burada gol atmaktan çok gol yememek çok daha değerli. Bir tane yediğin zaman iki tane atman gerekiyor. Bir tane atarsan maçı kazanabiliyorsun. Biz şu anda ligin en az gol yiyen takımıyız. En çok gol atan takımına karşı gidiyoruz. Bakalım sonucu ben de merakla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

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