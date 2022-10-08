Bolu'da sigarayı bırakanlara sertifikaları verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu'da sigarayı bırakanlara sertifikaları verildi

AA

Bolu'da sigarayı bırakanlara sertifikaları verildi

BOLU (AA) - Bolu'da sigarayı bırakan, aralarında il emniyet müdürü ve il jandarma komutanının da olduğu 46 polis, jandarma ve vatandaşa sertifika verildi.

Bolu Bağımlılıkla Mücadele Teknik Kurulu çalışmaları sonucunda sigarayı bırakan kamu kurumu çalışanları ile vatandaşlara sertifika dağıtım töreni düzenlendi.

Bolu Solmaz-Ahmet Baysal Öğretmenevi'nde düzenlenen törende konuşan Vali Erkan Kılıç, sigaranın sadece insanın kendisine değil, çevresine, sağlık sistemine, ülke ekonomisine de son derece olumsuz etkileri olduğunu söyledi.

Kılıç, bir bağımlılık haline gelen sigara kullanımından kurtulmanın zor olduğuna işaret ederek, "İnsanların iradesini güçlü bir şekilde ortaya koyması gerekiyor Burada sigarayı bırakan 46 arkadaşımız var. Kendilerini tebrik ediyorum, bu iradeyi ortaya koydukları için. Tekrar sigaraya başlamayacağınızı düşünüyoruz. Burada sigarayı bırakan değerli müdürlerimiz de var, onları da ayrıca tebrik ediyorum." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol da Bolu Bağımlılıkla Mücadele Teknik Kurulu ile yaptıkları çalışmalar neticesinde kentte bulunan 4 sigara bırakma polikliniği ve hekimlerle çok güzel başarılar elde ettiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından sigarayı bırakanlara sertifikaları verildi.

Sigarayı bırakan İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ile İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Saygılı, sertifikalarını Vali Kılıç'ın elinden aldı.

Sertifikasını aldıktan sonra duygu ve düşüncelerini dile getiren Aksoy, sigaraya 15 yaşındayken başladığını belirterek, "Sigaraya, Polis Kolejinde öğrenciyken özentiyle başladım. 20 yıl çok yoğun sigara içtim. 2004 yılında da azimle bıraktım sigarayı. O günden bu yana tüm personelim bıraksın diye gayret ediyorum. Polis okulu müdürüyken 60 öğrencime bıraktırdım. Bolu'da son 5 yılda bırakanları sorduğumuzda 46, son 1 yılda da 18 arkadaşımız bırakmış." diye konuştu.

İl Jandarma Komutanı Saygılı da sigarayı yaklaşık 7-8 ay önce bıraktığını aktararak, "Bolu'da göreve başladığımda halen sigara kullanıyordum. Çok şükür kurtulduk. İnşallah tekrar başlamayız. Her içene de bırakmasını tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

Törene, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Özsarı ile sigara bırakma polikliniği hekimleri de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bolu'da otomobilin çarptığı karaca tedaviye alındı
YEREL HABERLER Bolu'da otomobilin çarptığı karaca tedaviye alındı
Bolu'da siber suçlarla mücadele konusunda eğitim verildi
YEREL HABERLER Bolu'da siber suçlarla mücadele konusunda eğitim ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Bolu'da Kur'an Kursu açılışına katıldı:
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Bolu'da Kur'an Kursu ...
Virajda yoldan çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Virajda yoldan çıkan hafif ticari araç şarampole ...
Bolu'da uçuruma devrilen araçtaki 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bolu'da uçuruma devrilen araçtaki 6 kişi yaralandı
Mangalda arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet
YEREL HABERLER Mangalda arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığa ...
Bolu'daki Gölköy Barajı'nda kıyıya vuran ölü balıklar toplanıyor
YEREL HABERLER Bolu'daki Gölköy Barajı'nda kıyıya vuran ölü balıklar ...
Bolusporlu Tugay Kacar, ligdeki durumlarını değerlendirdi:
YEREL HABERLER Bolusporlu Tugay Kacar, ligdeki durumlarını ...
Bolu'da sudan zehirlenen 146 kişi taburcu, 1 hastanın tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Bolu'da sudan zehirlenen 146 kişi taburcu, 1 hastanın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.