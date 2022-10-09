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Yıllar önce top koşturduğu takıma başkan oldu

AA

Yıllar önce top koşturduğu takıma başkan oldu

BOLU (AA) - ZAFER GÖDER - Bolu'da 37 yıldır amatör spora hizmet eden Aladağspor'da futbol oynarken iki kez şampiyonluk sevinci yaşayan Tahir Çetin, başkanı seçildiği kulübü daha ileriye taşımak istiyor.

Seben ilçesine bağlı Kabak köyü sakinlerince gençleri spora yönlendirmek amacıyla 1985 yılında kurulan Aladağspor, 37 yıldır amatör spora hizmet ediyor.

Kurulduğu günden bu yana Bolu Amatör Küme'de mücadele eden ve 2003-2004 ile 2004-2005 sezonlarında şampiyonluk yaşayan Aladağspor'da geçen ay yapılan olağanüstü kongrede, takımda 1998-2015 yıllarında top koşturan Tahir Çetin başkan seçildi.

Takımın kurulmasında emeği bulunan Sebahattin Çetin'in oğlu olan Tahir Çetin, yönetim kurulunda takımın eski futbolcularının yanı sıra kulübün ilk yönetim kurulu üyeleri olan Hasan Çetin ve Arif Aras'ın çocukları ile yeğenlerine de yer verdi.

Aladağspor'un şampiyon olduğu dönemde kaptan olan Fahrettin Yerlikaya ise hem yönetim kurulunda yer aldı hem de takımın teknik direktörlüğü görevine getirildi.

Yeni sezonun ilk maçında 30 Ekim'de Karaçayır Spor Kompleksi'nde Özel İdare Köroğluspor ile karşılaşacak Aladağspor, tarihinde üçüncü şampiyonluğa ulaşmak için mücadele edecek.


- "Dinamik, genç ve başarıya odaklı bir yönetim kurduk"


Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren 36 yaşındaki Tahir Çetin, AA muhabirine, kulübün yeni yönetiminin daha önce takımda futbol oynamış, antrenörlük yapmış kişilerden oluştuğunu belirtti.

Dinamik, genç ve başarıya odaklı bir yönetim kurduklarını belirten Çetin, şu ana kadar 2 defa amatör küme şampiyonu olan takıma yeni başarılar kazandırmak için göreve geldiklerini kaydetti.

Çetin, kulübün 37 yılda başarılı sporcular yetiştirdiğini dile getirerek, "Hedefimiz sezonluk değil, bir senelik değil, uzun yıllar başarı elde etmek. Ayrıca kulübü bizden sonrakilere bırakmak için kurumsallaştırma ve tesisleşme çalışmaları da yapacağız. Büyüklerimizden devraldığımız bayrağı en iyi şekilde yukarıya taşımak istiyoruz. Karaçayır'da Aladağspor bir marka. Maçlarımızda tribünler dolu olur. Annemiz, eşimiz, kardeşimiz, çocuklarımız gelir bizi destekler. Bundan sonra da böyle olmasını sağlayacağız. Boluspor'un sloganı 'Küçük şehrin büyük öyküsü', bizimki ise 'Küçük köyün büyük takımı'." ifadelerini kullandı.


- "Artık oğluma destek vermeye çalışacağım"


Baba Sebahattin Çetin de kulübün çeşitli kademelerinde görev aldığını, bir dönem de başkanlık yaptığını söyledi.

Başkanlık yaptığı dönemde en çok maddi konularda sıkıntı yaşadıklarını anlatan Çetin, "Zamanında bir futbol topu dahi alamıyorduk. 1-2 topla antrenman yapardık. Zamanında çamaşır makineleri yaygın değildi. Futbolcuların formalarını kendi evime getirir yıkardım. Kramponları futbolculara veremezdik." dedi.

Çetin, hiçbir yerden destek almadan kulübün yönetimini uzun yıllar devam ettirdiklerini belirterek, "2004-2005 yıllarında şampiyon olan takımın başkanıydım. Orada da en çok duygulandığım konu; köy takımı olarak bütün ilçeleri geçip Bolu il şampiyonu olmaktı. Üç yıl başkanlık yaptım. Ama bizde başkanlık önemli değildi. Herkese başkan gözüyle bakıyorduk. Başarılı olduk, 2 defa il şampiyonluğunu kazandık. Oğlum başkan oldu. Artık ona destek vermeye çalışacağım. Biz nasıl 15-20 yıl bu kulübe cansiparane şekilde hizmet ettiysek onlar da hiçbir şeylerini sakınmadan kulübü ne kadar ileri götürebilirlerse bizim için büyük gurur kaynağı olur." diye konuştu.


- "Artık görevi gençlere bıraktık"


Aladağspor'un ilk başkanı Arif Aras ise takımı yaklaşık 10 yıl yönettiğini dile getirerek, "Zor şartlarda kulübü bu zamana kadar getirdik. Bundan sonra da arkadaşlara başarılar diliyorum. Kulübün kuruluşunda başkan bendim. Şimdi çocuklarımıza, yeğenlerimize devrettik. Bu, bambaşka bir duygu." açıklamasında bulundu.

Kulübün kurulmasında ve ilk tüzüğü ile logosunun hazırlanmasında emeği bulunan emekli öğretmen Hasan Çetin, kulüp kurulurken koydukları hedeflere birlik ve beraberlik içinde ulaştıklarını kaydetti.

Profesyonel futbolcu da yetiştirdiklerini aktaran Çetin, "Hakem arkadaşlarımız var, antrenörlerimiz de var. Kulübü kurarken bana, 'Bir spor kulübünü kurmak önemli değil, önemli olan bunu yaşatmak.' dediler. Allah'a şükürler olsun 1985 yılında başladık, şu anda yıl 2022. Şu ana kadar hepimiz özveriyle çalıştık. Artık görevi gençlere bıraktık." şeklinde konuştu.

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