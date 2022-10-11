Bolu'da "Koza ile Açılan Ufuklar" projesi protokolü imzalandı

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BOLU (AA) - Bolu Valiliği ve Bolu Genç Romanlar Derneği arasında "Koza ile Açılan Ufuklar Projesi" protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenmeye hak kazanan istihdam odaklı proje kapsamında 25'i kadın olmak üzere kentte yaşayan toplam 45 Roman vatandaşın sertifikalı özel güvenlik ve ipek kozasından hediyelik eşya yapımı kurslarına katılımıyla profesyonel olarak eğitilmesi ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması sağlanacak.

Projenin Roman vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Vali Kılıç, "İçişleri Bakanlığımızın Proje Destek Programı kapsamında desteklenen projeyle ilimizde yaşayan Roman vatandaşlarımızın meslek edindirme kurslarına katılmasını sağlayarak aktif bir şekilde iş hayatına katılmalarını arzuluyoruz." ifadesini kullandı.

Bolu Genç Romanlar Derneği Başkanı İsmail Demir ise Roman vatandaşların önemli sorunlarının başında gelen istihdam konusunda çözüm odaklı yaklaşımından ve projeye desteklerinden dolayı Vali Kılıç'a teşekkür etti.

İmza törenine, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Islahattin Mülayim de katıldı.



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