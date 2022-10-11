Bolu'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Bolu'da şarampolde devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolundan İstanbul istikametine seyreden Celal Y. (28) idaresindeki 14 GC 804 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak karşı şeride geçtikten sonra şarampole devrildi.

Ağaca çarparak durabilen hafif ticari aracın sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Kenan Ö. (26) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.