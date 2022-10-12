Bolu'da seyir halinde yanan otomobilde hasar oluştu

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BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Otoyolda Ankara istikametine seyreden Murat Ö. idaresindeki 34 FKV 150 plakalı otomobilde, Elmalık Servis Alanı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü, otomobilini emniyet şeridine çekerek itfaiyeden yardım istedi.

Karayolları Bolu Dağı Tünel İşletmesi Yangına İlk Müdahale ekiplerince yangın büyümeden söndürülürken, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ise araçta soğutma çalışması yaptı.

Yangın, otomobilde hasara yol açtı.

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