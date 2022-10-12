Yeniçağa'da deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Yeniçağa İlçe Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen yangın ve deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

AFAD İl Müdürlüğü tarafından "2022 Afet Tatbikat Yılı" etkinlikleri kapsamında Yeniçağa'da düzenlenen tatbikat öncesi hastane personeline eğitim verildi.

Daha sonra tatbikatta, senaryo gereği meydana gelen depremin ardından hastanede yangın çıktı.

Yangın alarmı verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Hastane personeli ile hastaların tahliyesinin ardından yangına müdahale edildi. Yaralanarak bina içinde mahsur kalan 1 kişi ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Daha sonra hastane bahçesinde kontrollü olarak yakılan ateş, hastane personeli tarafından yangın söndürme cihazıyla söndürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.