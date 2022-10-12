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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeniçağa'da deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi

AA

Yeniçağa'da deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi

BOLU (AA) - Yeniçağa İlçe Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen yangın ve deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

AFAD İl Müdürlüğü tarafından "2022 Afet Tatbikat Yılı" etkinlikleri kapsamında Yeniçağa'da düzenlenen tatbikat öncesi hastane personeline eğitim verildi.

Daha sonra tatbikatta, senaryo gereği meydana gelen depremin ardından hastanede yangın çıktı.

Yangın alarmı verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Hastane personeli ile hastaların tahliyesinin ardından yangına müdahale edildi. Yaralanarak bina içinde mahsur kalan 1 kişi ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Daha sonra hastane bahçesinde kontrollü olarak yakılan ateş, hastane personeli tarafından yangın söndürme cihazıyla söndürüldü.

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