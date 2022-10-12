Mudurnu'da sağlıklı yaşam için yürüyüş gerçekleştirildi

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BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, fiziksel aktivitelere önem vermek amacıyla düzenlenen etkinliğe, polis ve jandarma teşkilatlarının mensupları ile üniversite öğrencileri, hastane çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

İlçe merkezinde başlayan yürüyüş kapsamında yaklaşık 5 kilometre yürüyen grup üyeleri, etkinliği 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi önünde tamamladı.

Mudurnu Toplum Sağlığı Başkanı Rukiye Aydoğan Şahar, hareket etmenin ve yürüyüş yapmanın sağlıklı yaşam için en gerekli aktivitelerden biri olduğunu belirtti.

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