Göynük Hayvan ve Emtia Panayırı yapıldı

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BOLU (AA) - Bolu'nun Göynük ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Hayvan ve Emtia Panayırı yapıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen panayır, Eski Taraklı Yolu üzerinde kuruldu.

İlçede pazartesi günü kurulan panayıra gelen vatandaşlar, hem kışlık ihtiyaçlarını alma imkanı buldu hem de kendi ürünlerini sattı.

Ayrıca, panayır alanına getirilen develer ve midilli atları ile atlı karınca, gondol, dönme dolap da çocuklar tarafından ilgi gördü.

Panayıra gelen esnaflar ve diğer satıcılar gün içinde toplanarak ilçeden ayrılacak.





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