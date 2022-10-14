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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu'da öğrenciler afetlere karşı bilinçlendiriliyor

AA

Bolu'da öğrenciler afetlere karşı bilinçlendiriliyor

BOLU (AA) - Bolu'da, "Dünya Afet Risklerini Azaltma Günü" kapsamında öğrencilerin afetlere karşı bilinçlendirilmesi amacıyla etkinlik düzenlendi.

Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarının bünyesinde bulunan arama kurtarma ekiplerinin stantları kuruldu.

Arama kurtarma faaliyetleri ile afetlerde kullanılan araç gereçlerin sergilendiği stantlar, öğrencilerden ilgi gördü.

Programın açılışında konuşan Vali Erkan Kılıç, geleceğin teminatı çocukların afete karşı bilinçli ve hazırlıklı olmasının önemli olduğunu söyledi.

Çocukları bu konuda bilgilendireceklerini dile getiren Kılıç, "Değişik dönemlerde bu tatbikatları ve eğitimleri yapacağız. Bunları önemsiyoruz. Afete hazırlıklı olmak anlamında bu son derece önemli." dedi.

Kılıç, afet tedbirleri kapsamında okullarda güçlendirme ve yenileme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini anlatarak, "Bunlar kısa süre içerisinde bitmiş olacak. Çocuklarımız, daha sağlıklı, depreme, afete dayanıklı okullarda kalacak. İnşallah önümüzdeki süreçte Bolu, afete daha hazır bir şekilde olacaktır." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı da insanoğlu için en temel ihtiyaçlardan birinin barınma, korunması gereken en önemli hususlardan birinin de can emniyeti olduğunu dile getirdi.

Şehirlerin büyümesiyle güvenlik konusunun en önemli noktalardan biri haline geldiğine dikkati çeken Sarıcı, "Afetlerde insanların güvenliğinin sağlanması için artık yapılan inşaatlardan yerleşim yerlerinin yerinin tespitine kadar birçok konu dikkate alınıyor. Bu tedbirlerin yanı sıra asıl önemli olan konulardan biri de afetlere karşı bilinçli olmak. Afet öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiğinin bilinmesi ve bütün planlamaların ona göre yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

AFAD İl Müdürü Cengiz Çavuş ise afet risklerinin en aza indirilmesi amacıyla çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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