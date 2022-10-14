Futbol: Spor Toto 1. Lig

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Stat: Atatürk

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Deniz Turgut, Cem Özbay

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tugay Kaçar, Kayanba (Dk. 77 Arda Köksal), Bregu (Dk. 82 Melih Okutan), Gökhan Karadeniz (Dk. 77 Burak Asan), Oulare, Onur Ulaş, Landel, Hakan Bilgiç, Furkan Demir (Dk. 82 Balde), Bülent Cevahir (Dk. 90 Posmac)

Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Hakan Çinemre, Ömer Hasan Şişmanoğlu, Okan Derici, Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Emre Sağlık, Berkant Gündem (Dk. 81 Bekir Turaç Böke), Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu,

Goller: Dk. 40 Landel, Dk. 62 Kayanba, Dk. 90+1 Balde (Boluspor)

Sarı kart: Dk. 22 Muhammed Gönülaçar (Altaş Denizlispor), Dk. 54 Kayanba (Boluspor)





BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Boluspor, konuk ettiği Altaş Denizlispor'u 3 -0 yendi.

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