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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mudurnu'da öğrenciler öğretmenlerini düğününde yalnız bırakmadı

AA

Mudurnu'da öğrenciler öğretmenlerini düğününde yalnız bırakmadı

BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesinde öğrenciler, dünyaevine giren öğretmenlerinin düğününe katıldı.

Taşkesti Ortaokulunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak görev yapan Ali Kardız, Zeynep Zobaroğlu ile Taşkesti Belediyesi Düğün Salonu'nda dünyaevine girdi.

Çiftin nikahını Taşkesti Beldesi Belediye Başkanı Tahsin Özcan kıydı.

Öğretmenlerini mutlu gününde yalnız bırakmayan öğrenciler, çifte çeşitli hediyeler takdim etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kardız, öğrencilerinin mutlu günlerinde yanlarında olmasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Bu mutlu günümüzde öğrencilerimiz ve aileleri bizi yalnız bırakmadığı için minnettarız." dedi.

Eşi ise bu güzel mutlu günde öğrencilerin kendilerini çok duygulandırdığını ifade ederek, "Çok memnun olduk. Zaten onlar da uzun süredir düğün tarihimizi ezberlediler, düğüne gelmek için can atıyorlardı. Çok sevindik mutlu olduk, hepsini seviyoruz." dedi.

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