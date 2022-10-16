Bolu'da tavuk eti yüklü tır yandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - D-100 kara yolunun Bolu kesiminde tavuk eti yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ankara istikametinde seyreden Ökkeş Karabacak idaresindeki 68 ACN 992 plakalı tavuk eti yüklü tırın motoru, Yeniçağa yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Ön kısımdan dumanların çıktığını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yol polis ve jandarma ekiplerince ulaşıma kapatılırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında tır kullanılamaz hale geldi, dorsede büyük hasar oluştu.

Bir süre kapalı kalan yol ise çalışmaların tamamlanmasıyla ulaşıma açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.