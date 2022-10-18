Bolu'da rehber öğretmenlere yönelik seminer düzenlendi

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BOLU (AA) - Bolu'da düzenlenen seminerde, rehber öğretmenlere öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik yapılması gerekenler anlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında hayat geçirilen çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine ilişkin koruyucu ve önleyici hizmet ve tedbirlerin arttırılmasına yönelik iş birliği protokolü kapsamında rehber öğretmenlere yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı.

Bolu Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme programında, Çocuk Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü personeli tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

Sunumlarda, rehber öğretmenlere, 18 yaş altı çocuklara yönelik yasal düzenlemeler, Kadına ve Aileye Karşı Şiddetle Mücadele, KADES kullanımı, kara yolu trafik güvenliği ve SİBERAY gibi konularda bilgiler aktarıldı.



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