Bolu'dan kısa kısa

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BOLU (AA) - Bolu'da seyir halinde yanan otomobilde hasar oluştu.

Bahçelievler Mahallesi Muzaffer Işın Caddesi'nde ilerleyen Cumhur Ç. idaresindeki 41 L 3863 plakalı otomobilde yangın çıktı.

Aracından dumanlar çıktığını fark eden sürücü, itfaiyeden yardım istedi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, otomobilde hasara yol açtı.

- Göynük'te çıkan çatı yangını söndürüldü

Göynük ilçesine bağlı Örencik köyü Kozderesi Mahallesi'nde bir evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Göynük Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.



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