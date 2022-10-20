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Bolu'da Göynük Araştırmaları ve Halk Kültürü Sempozyumu düzenlenecek

AA

Bolu'da Göynük Araştırmaları ve Halk Kültürü Sempozyumu düzenlenecek

BOLU (AA) - Bolu'da düzenlenecek Göynük Araştırmaları ve Halk Kültürü Sempozyumu 25-27 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Göynük Kaymakamlığı ve Göynük Belediyesi iş birliğinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Gölköy Kampüsü ve Göynük'te yapılacak sempozyum için hazırlık toplantısı düzenlendi.

Göynük Belediyesinde yapılan toplantıya, Göynük Kaymakam Vekili Ferhat Gür, Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Remzi Armağan, Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAMER) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Azize Aktaş Yasa ve Müdür Yardımcısı Filiz Yıldız, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Perihan Şan Aslan, Dr. Öğr. Üyesi Melek Şahindokuyucu ve Dr. Öğr. Üyesi Pakize Kayadibi, BAİBÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Fatih Peker, Göynük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hacer Eryiğit, muhtarlar, dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

BAMER Müdürü Yasa, AA muhabirine, Göynük'ün geçirdiği tarihi dönemlerin maddi izlerini büyük ölçüde bugüne taşıyabilen ender Anadolu kasabalarından biri olduğunu anlattı.

Göynük'ü sempozyumda konu alacaklarını aktaran Yasa, şu bilgileri verdi:

"Kültürel ve doğal değerleri bir arada sunabilen, gönülleri şenlendiren manevi havasıyla, Akşemseddin Hazretleri, Ömer Sekkin'i, Tabak Dede'si ile birbirinden güzel, renkli el işlemeleri ve tokalı örtmeleri ile kültür turizmi markasına dönüşme potansiyeline sahip olan Göynük'te gerçekleştirilecek sempozyumumuzda, üniversite ile halkı buluşturmak, sunulacak bildirilerin ve yapılacak atölye çalışmalarının kayıt altına alınmasıyla bir Göynük Arşivi oluşturmak istiyoruz. Ayrıca, Göynük'ün manevi değerleri, inanç turizmi, doğa turizmi, el sanatları, yer altı kaynakları, tarım, hayvancılık vb. konularda sahip olduğu potansiyeli ortaya koymaya çalışacağız. Sempozyum, Göynük ile ilgili bilgileri güncellemek ve üniversitemizin Göynük konusunda yaptığı araştırmaların sonuçlarını ilim aleminin istifadesine sunmak amacıyla düzenlenecek."

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