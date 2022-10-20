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Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan "tekliflere kapalıyım" açıklaması:

AA

Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan "tekliflere kapalıyım" açıklaması:

BOLU (AA) - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Yüksek Disiplin Kurulunca (YDK) hakkında "partiden bir yıl geçici çıkarma" cezası verilmesinin ardından birçok partiden davet aldığını belirterek, "Kim davet ederse etsin, neredeyse etmeyen kalmadı. Hiçbirine 'evet' diyecek değilim. Beni yöneten ilkelerim, menfaatlerim değil. Tekliflere kapalıyım. Süremin dolmasını bekliyorum." dedi.

Özcan, belediyede düzenlediği basın toplantısında, tahsisi Bolu Belediyesinden alınan eski adalet binasına ilişkin, binanın kent müzesi olarak kullanılması amacıyla Bolu Belediyesine süresiz tahsisli olduğunu savundu.

Bu tahsisin 16 Şubat 2018'de alındığını belirten Özcan, "Biz ihale hazırlığı yaparken maalesef Sayın Vekil Arzu Aydın, 2021'in Kasım ayından itibaren çalışmalara başlamış. Amaç burayı belediyenin elinden almak. Bunu başarmış, yazısı geldi." diye konuştu.

- "Cumhuriyet Halk Partisi benim yuvam"

Özcan, yarın Bolu'ya gelecek Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın kendisini partisine davet etmesi durumunda cevabının ne olacağının sorulması üzerine, her partiye saygı duyduğunu söyledi.

Birçok partiden davet aldığını belirten Özcan, "Şu anda aralarında AK Parti'nin de bulunduğu hemen hemen tüm partilerden davet aldım, alıyorum da ihraç sürecinin başından itibaren. En başından itibaren söyledim, Cumhuriyet Halk Partisi benim yuvam. Buradan ayrılmak istemiyorum. Bir yere gitmek istemiyorum. Hukuken de siyaseten de mücadele edeceğim dedim." ifadelerini kullandı.

Özcan, siyasi partilerin davetinden mutluluk duyduğunu dile getirerek, şöyle davam etti:

"Ama ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Değerli hocamız Bolu'yu ziyaret edeceklermiş. Randevu talebinde bulundular. Biz de cuma günü kendisiyle görüşeceğiz. Bu açıklamamdan sonra öyle bir davet yapacağını düşünmüyorum. Kim davet ederse etsin, neredeyse etmeyen kalmadı. Hiçbirine 'evet' diyecek değilim. Beni yöneten ilkelerim, menfaatlerim değil. Tekliflere kapalıyım. Süremin dolmasını bekliyorum. Bu partinin içinde kalmak için ısrarla sonuna kadar mücadele edeceğim. Partide gördüğüm yanlışları da söylemeye devam edeceğim. Dimdik bu yolda yürüyeceğim."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisiyle ilgili soruya ise Özcan, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisini uzaktan takip ettik haberler aracılığıyla içi boş bir gezi gibi gördüm. Bu kadar yol, bu yapılanlar için değer miydi, değmezdi. Gördüğüm kadarıyla dolu bir gezi değildi. Kendi takdirleri, ben olsam gitmezdim." yanıtını verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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