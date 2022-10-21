TOSFED Baja Kupası ikinci yarışı Bolu'da başladı

BOLU (AA) - 2022 TOSFED Baja Kupası ikinci yarışı Bolu'da start aldı.

Bolu Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü (BOLOFF) ev sahipliğinde Bolu Valiliği ile Bolu Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin çeşitli illerinden 18 ekip katıldı.

Türkiye'de ilk kez 500 kilometrelik zorlu parkurda gerçekleştirilecek "Baja 500" kapsamındaki yarış, Kent Meydanı'nda düzenlenen seremoniyle başladı.

Pilotlar protokol üyelerinin katıldığı törenle start aldı. Pilotların özel donanımlı arazi araçlarıyla kent merkezinde yaptıkları sürüş, heyecanla izlendi.

Katılımcılar, yarın At Yaylası'nda, pazar günü ise Aladağ mevkisindeki zorlu parkurlarda birincilik için mücadele edecek.

BOLOFF Başkanı Burhan Turan, gazetecilere, kentte yine bir ilki yaptıklarını ifade ederek, "Bolu'da 'Baja 500' adı altında bir ralli yarışı yapacağız. Türkiye'de bilinen ve takip edilen bir yarış. Biz de bunu bugün icra edeceğiz inşallah. Şu anda 18 aracımız var. Arkadaşlar değişik illerden etkinliğe katılıyor." diye konuştu.





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