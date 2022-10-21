Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Bolu'da temaslarda bulundu

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BOLU (AA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bolu'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Garnizon Şehitliği'ni ziyaretinin ardından partisinin İl Başkanlığına gelen Özdağ, düzenlediği basın toplantısında, Bolu'nun Türk siyasetinde önemli bir yeri olduğunu belirterek kentle ilgili düşüncelerini paylaştı.

Özdağ, Bolu'da seçmenlerin, yerel seçimlerde tercihini belirlerken sığınmacılar meselesine karşı doğru tepkiyi veren seçmen olarak ön plana çıktığını belirterek, "Umuyorum ki bütün Türkiye de önümüzdeki seçimlerde, Bolu seçmenini örnek alarak, ülkesinin ve çocuklarının geleceğine sahip çıkacak, 13 milyon sığınmacı ve kaçağı vatanlarına yollayacak şekilde Zafer Partisi'ne destek verecek." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin, "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın fikirleri sizinle hemen hemen aynı, partinize bir davet söz konusu mu?" şeklindeki soru üzerine Özdağ, Özcan'ın sığınmacılarla ilgili fikirlerini beğendiklerini ve desteklediklerini kaydetti.

Özdağ, kendisine nezaket ziyareti gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Yoksa siyasi bir ziyaret değil." dedi.

Özdağ, daha sonra Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'na ziyarette bulundu.

Ardından esnafı da gezen Özdağ ile kendisini siyasi geçmişiyle ilgili eleştiren bir vatandaş arasında sözlü tartışma yaşandı.

Daha sonra Özdağ, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı ve Bolu Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

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