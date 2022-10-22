Şenol usta 41 yıldır saatlerin ömrünü uzatıyor

BOLU (AA) - MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Bolu'da yaşayan 54 yaşındaki saat tamir ustası Şenol Özalp, 41 yıldır saatlere ayar veriyor.

Mesleğe küçük yaşlarda çırak olarak başlayan Şenol, zamanla işin inceliklerini öğrenerek usta oldu.

Şenol, uzun yıllar birlikte çalıştığı ustasının ilerleyen yaşı nedeniyle meslekten ayrılması üzerine Yıldırım Beyazıt Cami'sinin alt kısmındaki dükkanı 9 yıl önce devraldı.

Mesleğini 17 metrekarelik iş yerinde severek sürdüren Şenol, her türlü saat tamiri yapıyor.

- "Saat tamiri işi hiçbir zaman bitmez"

Şenol Özalp, AA muhabirine, 41 yıl önce başladığı mesleğinde ustası sayesinde kendisini geliştirdiğini söyledi.

Ustasına minnettar olduğunu belirten Özalp, "Uzun süre onunla birlikte hayat mücadelesine devam ettik bu işte. Bu mesleği ustama bakarak, onun yanında durarak öğrendim. Yaptığım işi çok seviyorum. Şu anda, çırak olarak başladığım iş yerinin patronuyum." diye konuştu.

Özalp, her türlü saat tamiri yaptığını anlatarak, "Yeni dijital saatler çıkmış olsa da saat tamiri işi hiçbir zaman bitmez. Bu işin devamı olur." dedi.

- "Çırak yok"

Saat tamirine ilişkin bilgi veren Özalp, şöyle devam etti:

"Önce saatin genel kontrolünü yaparız. Temizliğini yaptıktan sonra açıp bölmelerine bakarız, kırık parçası varsa değiştiririz. Bakımını yaptıktan sonra temizliğini ve yağlamasını yaparız. Belli bir süre kontrol ettikten sonra müşterimize saatini alması için haber veririz, o da gelip alır."

Yeni neslin bu tür mesleklere pek ilgi göstermediğini dile getiren Özalp, "Şu anda çırak yok. Kendi başıma devam ediyorum. Ben müşterilerimden müşterilerim de benden memnun olduğu için sorun yaşamıyorum." ifadesini kullandı.





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