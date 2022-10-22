Abant'ta sonbahar renkleri güzel görüntü sunuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Abant'ta sonbahar renkleri güzel görüntü sunuyor

AA

Abant'ta sonbahar renkleri güzel görüntü sunuyor

BOLU (AA) - Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Milli Parkı, sonbahar renkleriyle ayrı bir güzelliğe büründü.

Bolu'ya yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkındaki çeşitli türlerdeki ağaçlar, sonbahar renkleriyle güzel manzara oluşturuyor.

Her mevsim çok sayıda kişinin ziyaret ettiği Abant'ta sarı, kahverengi ve yeşil tonları iç içe görülebiliyor.

Sonbaharın renkleriyle güzel görüntü sunan Abant Tabiat Parkı havadan görüntülendi.

İstanbul'dan gelen Oğuz ve Tülay Hozer çifti, Abant'a geçen yıl da geldiklerini belirterek, bölgenin sonbaharda çok güzel olduğunu, doğasını ve havasını beğendiklerini kaydetti.

Ayrıca Abant Milli Parkı ile Taşkesti kara yolu üzerinde bulunan kayın ağaçları da sonbahar renkleriyle güzel manzara oluşturuyor.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şenol usta 41 yıldır saatlerin ömrünü uzatıyor
YEREL HABERLER Şenol usta 41 yıldır saatlerin ömrünü uzatıyor
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Bolu'da temaslarda bulundu
YEREL HABERLER Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Bolu'da temaslarda ...
TOSFED Baja Kupası ikinci yarışı Bolu'da başladı
YEREL HABERLER TOSFED Baja Kupası ikinci yarışı Bolu'da başladı
(Görüntülü) ÜMİT ÖZDAĞ, KENDİSİNE &#039;UCUBE&#039; DİYEN VATANDAŞLA TARTIŞTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÜMİT ÖZDAĞ, KENDİSİNE 'UCUBE' ...
Ümit Özdağ, kendisine 'ucube' diyen vatandaşla tartıştı
YEREL HABERLER Ümit Özdağ, kendisine 'ucube' diyen vatandaşla ...
Mudurnu ormanları sonbaharda ayrı güzelliğe büründü
YEREL HABERLER Mudurnu ormanları sonbaharda ayrı güzelliğe büründü
Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan "tekliflere kapalıyım" açıklaması:
YEREL HABERLER Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan "tekliflere ...
(Görüntülü) TANJU ÖZCAN: KILIÇDAROĞLU&#039;NUN ABD GEZİSİNİ İÇİ BOŞ BİR GEZİ GİBİ GÖRDÜM
YEREL HABERLER (Görüntülü) TANJU ÖZCAN: KILIÇDAROĞLU'NUN ABD ...
Tanju Özcan: Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisini içi boş bir gezi gibi gördüm
YEREL HABERLER Tanju Özcan: Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisini içi boş ...
Bolu'da yaralı ceylan yavrusu tedaviye alındı
YEREL HABERLER Bolu'da yaralı ceylan yavrusu tedaviye alındı
Gölcük Tabiat Parkı, misafirlerini sonbahar renkleriyle karşılıyor
YEREL HABERLER Gölcük Tabiat Parkı, misafirlerini sonbahar ...
Bolu'da Göynük Araştırmaları ve Halk Kültürü Sempozyumu düzenlenecek
YEREL HABERLER Bolu'da Göynük Araştırmaları ve Halk Kültürü ...
Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.