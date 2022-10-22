TOSFED Baja Kupası ikinci yarışında ilk etap geçildi

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BOLU (AA) - 2022 TOSFED Baja Kupası'nın Bolu'da gerçekleştirilen ikinci yarışında ilk etap yarışları yapıldı.

Bolu Doğa Sporları ve Off Road Kulübü (BOLOFF) ev sahipliğinde Türkiye'nin çeşitli illerinden 36 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda, 250 kilometre uzunluğundaki At Yaylası etabı koşuldu.

Toplam uzunluğu 125 kilometre olan ve iki tur şeklinde geçilen etaba, Çakmaklar Mesire Alanı mevkisinde başlayan sporcular, bitiş noktasına ulaşmak için taş ve çamurla kaplı orman yollarında mücadele verdi.

Yarışa katılan 18 ekipten bazıları, arızalar nedeniyle etabı tamamlayamadı.

Yarışın ilk günü, Çakmaklar-Pirahmetler arasında yer alan etabın ikinci kez geçilmesinin ardından sona erecek.

Etkinlik, yarın Aladağ mevkisinde gerçekleştirilecek ikinci gün yarışlarının ardından düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.

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